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МО: ПВО сбила семь БПЛА над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями

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Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями, заявило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, четыре украинских БПЛА были сбиты в Белгородской области, в Волгоградской — два дрона и в Ростовской — один беспилотник.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что возгорание в Волгограде произошло в результате падения сбитого БПЛА.

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