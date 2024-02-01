Индексация соцвыплат и информирование о вкладах: что изменится в российских законах в феврале

С 1 февраля в России проиндексировано более 40 социальных выплат. Увеличены единовременное пособие при рождении ребёнка, материнский капитал, а также выплаты ветеранам, Героям России, Героям Труда и другим гражданам. С этой даты также меняются правила доступа к гостайне и вводится обязательная процедура информирования клиентов банков о скором окончании вклада. Подробнее — в материале RT.

Индексация выплат

С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 социальных выплат и пособий.

В частности, единовременное пособие при рождении ребёнка выросло до 24,6 тыс. рублей. Материнский капитал увеличен с 586,9 тыс. рублей до 630,4 тыс. рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) — с 775,6 тыс. рублей почти до 834 тыс. рублей.

Наряду с этим предусмотрено повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.

«В целом такая мера затронет около 20 млн человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек», — заявлял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также по теме Мишустин заявил, что с 1 февраля проведут индексацию более 40 пособий и выплат С 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 пособий и выплат. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

Иностранные хостинги

С 1 февраля хостинг-провайдерам, которые не будут включены в реестр Роскомнадзора, будет запрещено оказывать услуги на территории РФ.

В соответствии со вступившим ранее в силу законом, провайдерами хостинга могут быть российские юрлица, чьи вычислительные мощности располагаются на территории страны.

Напомним, что с 1 декабря 2023 года компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в рамках противодействия DDoS-атакам, а также использовать Национальную систему доменных имён (НСДИ) и серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ.

Как отметили в Госдуме, эти изменения повышают требования к защите информации и позволяют отсеять хостинг-компании, размещающие противоправный контент.

Специальные экономические меры

С 1 февраля начинает действовать новый перечень иностранных лиц, организаций и государств, к которым могут быть применены специальные экономические меры, среди которых блокировка денежных средств и имущества.

Речь идёт об иностранных физических и юридических лицах, иностранных лицах без гражданства, иностранных государствах и российских юрлицах с зарубежным участием более 50%.

Допуск к гостайне

С этого дня меняется порядок допуска к гостайне для сотрудников определённых ведомств. Доступ отныне может быть ограничен на основании наличия у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Наряду с этим лицам, имеющим доступ к гостайне, могут кратковременно разрешить выехать за границу в случае необходимости экстренного лечения их самих, либо экстренного лечения или сопровождения следующего на такое лечение близкого родственника.

Банки и информирование о вкладах

С 1 февраля банки обязаны уведомлять своих клиентов о скором истечении срока их вкладов. Делать это нужно как минимум за пять дней.

Как отметили в Госдуме, информирование клиентов должно выполняться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

Также по теме «Затронет 20 млн человек»: с 1 февраля в России проиндексированы маткапитал и ещё около 40 различных соцвыплат С 1 февраля размер материнского капитала в России на первого ребёнка превысил 630 тыс. рублей, а на второго — 833 тыс. рублей....

Судебные приставы и МФО

С 1 февраля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начнёт вести реестр коллекторских организаций, а также банков и микрофинансовых организаций (МФО), имеющих подразделения по возврату долгов.

В прошлом ФССП могли контролировать только деятельность профессиональных коллекторских организаций.

ЕГРН и границы населённых пунктов

С 1 февраля упрощается процедура устранения пересечений границ населённых пунктов и территориальных зон с границами земельных участков.

Как отметили в Госдуме, изменения позволят оперативно исправить ошибки в реестре и ускорят процедуру установления границ населённых пунктов и территориальных зон.

С этого дня срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в ЕГРН, сокращён с трёх до одного месяца.