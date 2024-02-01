Индексация соцвыплат и информирование о вкладах: что изменится в российских законах в феврале
Изменения в российском законодательстве в феврале 2024 года
Индексация выплат
С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 социальных выплат и пособий.
В частности, единовременное пособие при рождении ребёнка выросло до 24,6 тыс. рублей. Материнский капитал увеличен с 586,9 тыс. рублей до 630,4 тыс. рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) — с 775,6 тыс. рублей почти до 834 тыс. рублей.
Наряду с этим предусмотрено повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.
«В целом такая мера затронет около 20 млн человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек», — заявлял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Иностранные хостинги
С 1 февраля хостинг-провайдерам, которые не будут включены в реестр Роскомнадзора, будет запрещено оказывать услуги на территории РФ.
В соответствии со вступившим ранее в силу законом, провайдерами хостинга могут быть российские юрлица, чьи вычислительные мощности располагаются на территории страны.
Напомним, что с 1 декабря 2023 года компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в рамках противодействия DDoS-атакам, а также использовать Национальную систему доменных имён (НСДИ) и серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ.
Как отметили в Госдуме, эти изменения повышают требования к защите информации и позволяют отсеять хостинг-компании, размещающие противоправный контент.
Специальные экономические меры
С 1 февраля начинает действовать новый перечень иностранных лиц, организаций и государств, к которым могут быть применены специальные экономические меры, среди которых блокировка денежных средств и имущества.
Речь идёт об иностранных физических и юридических лицах, иностранных лицах без гражданства, иностранных государствах и российских юрлицах с зарубежным участием более 50%.
Допуск к гостайне
С этого дня меняется порядок допуска к гостайне для сотрудников определённых ведомств. Доступ отныне может быть ограничен на основании наличия у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Наряду с этим лицам, имеющим доступ к гостайне, могут кратковременно разрешить выехать за границу в случае необходимости экстренного лечения их самих, либо экстренного лечения или сопровождения следующего на такое лечение близкого родственника.
Банки и информирование о вкладах
С 1 февраля банки обязаны уведомлять своих клиентов о скором истечении срока их вкладов. Делать это нужно как минимум за пять дней.
Как отметили в Госдуме, информирование клиентов должно выполняться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.
Судебные приставы и МФО
С 1 февраля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начнёт вести реестр коллекторских организаций, а также банков и микрофинансовых организаций (МФО), имеющих подразделения по возврату долгов.
В прошлом ФССП могли контролировать только деятельность профессиональных коллекторских организаций.
ЕГРН и границы населённых пунктов
С 1 февраля упрощается процедура устранения пересечений границ населённых пунктов и территориальных зон с границами земельных участков.
Как отметили в Госдуме, изменения позволят оперативно исправить ошибки в реестре и ускорят процедуру установления границ населённых пунктов и территориальных зон.
С этого дня срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в ЕГРН, сокращён с трёх до одного месяца.