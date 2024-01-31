Депутат Бессараб напомнила об индексации ряда соцвыплат в России с 1 февраля
- РИА Новости
Индексация затронет порядка 40 выплат различного рода, их получают совокупно 20 млн человек, поделилась она в интервью «Парламентской газете».
По её словам, повысятся те социальные выплаты и пособия, которые зависят от реального уровня инфляции.
«Если его прогнозное значение на текущий период было 7,5%, то реальное, согласно Росстату, установилось на уровне 7,42%. А значит, на этот показатель выплаты и пособия и повысятся», — уточнила Бессараб.
Материнский капитал составит чуть больше 630 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. — на второго.
Также повышение коснётся единого детского пособия, пособия для беременных, вставших на учёт в ранние сроки, и ряда других социальных доплат и пенсий, добавила депутат.
Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала февральскую индексацию пенсий. Прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет.