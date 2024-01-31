Депутат Бессараб напомнила об индексации ряда соцвыплат в России с 1 февраля

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 февраля в России проиндексируют многие социальные выплаты и пособия.

Индексация затронет порядка 40 выплат различного рода, их получают совокупно 20 млн человек, поделилась она в интервью «Парламентской газете».

По её словам, повысятся те социальные выплаты и пособия, которые зависят от реального уровня инфляции.

«Если его прогнозное значение на текущий период было 7,5%, то реальное, согласно Росстату, установилось на уровне 7,42%. А значит, на этот показатель выплаты и пособия и повысятся», — уточнила Бессараб.

Материнский капитал составит чуть больше 630 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. — на второго.

Также повышение коснётся единого детского пособия, пособия для беременных, вставших на учёт в ранние сроки, и ряда других социальных доплат и пенсий, добавила депутат.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала февральскую индексацию пенсий. Прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет.