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Юрист Красовская рассказала подробности об индексации пенсий

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала февральскую индексацию пенсий. Прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет.
Юрист Красовская рассказала подробности об индексации пенсий
  • Gettyimages.ru

Пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Оно составит более 8,1 тыс. рублей. Эта сумма увеличивается и на районный коэффициент, если пенсионер проживает на Крайнем Севере или приравненных к нему местностях.

«Такую же сумму получат и инвалиды, которым установлена I группа инвалидности. Не будет прибавки, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, так как ему уже при установлении I группы была она назначена. Также прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 8134 рубля 88 копеек», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы — например, если бабушка или дедушка ухаживают за ребёнком после смерти его родителей.

«При наличии одного иждивенца прибавка составит 2711,63 рубля, а при наличии двух — 5423,26 рубля», — уточнила Красовская.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля проведут индексацию более 40 пособий и выплат.

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