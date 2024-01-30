Юрист Красовская рассказала подробности об индексации пенсий

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала февральскую индексацию пенсий. Прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет.

Пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Оно составит более 8,1 тыс. рублей. Эта сумма увеличивается и на районный коэффициент, если пенсионер проживает на Крайнем Севере или приравненных к нему местностях.

«Такую же сумму получат и инвалиды, которым установлена I группа инвалидности. Не будет прибавки, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, так как ему уже при установлении I группы была она назначена. Также прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 8134 рубля 88 копеек», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы — например, если бабушка или дедушка ухаживают за ребёнком после смерти его родителей.

«При наличии одного иждивенца прибавка составит 2711,63 рубля, а при наличии двух — 5423,26 рубля», — уточнила Красовская.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля проведут индексацию более 40 пособий и выплат.