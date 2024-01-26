Передавали данные об участниках СВО: в Ростове-на-Дону задержали двух агентов украинской спецслужбы

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух граждан РФ, которые в ходе общения с представителем украинских спецслужб дали согласие собирать и передавать информацию о подразделениях ВС России, участвующих в СВО. За выполнение задания они получили денежное вознаграждение. Задержанных заключили под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В Ростове-на-Дону задержали двух граждан РФ за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Установлено, что они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения ими было дано согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО.

«Выполняя задание иностранной разведки, путём визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу указанных сведений получили денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся необходимые следственные действия», — заключили в ФСБ.

ФСБ: двое россиян арестованы в Ростове-на-Дону за сотрудничество с украинской разведкой

Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекли деятельность жителя Новокузнецка, который переводил средства ВСУ. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Также на Алтае был задержан местный житель 1979 года рождения. Он установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещённой на территории России, после чего выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона.

Впоследствии задержанный по заданию куратора изготовил «коктейли Молотова», с применением которых планировал устроить пожар на одном из объектов Минобороны. При попытке осуществления этого плана мужчину задержали сотрудники ФСБ. Его поместили под стражу.

19 января сотрудники ФСБ России выявили и пресекли в Хабаровске противоправную деятельность пособника украинских спецслужб.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в городе Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию ГУР МО Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны Российской Федерации радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооружённых сил РФ, участвующих в специальной военной операции», — говорилось в сообщении ФСБ.

Также задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.

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Дело Треповой

Накануне Второй Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам заключения в колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей. 26-летнюю фигурантку дела признали виновной в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, незаконном обороте взрывного устройства и подделке документов.

При этом прокуратура запрашивала для Треповой 28 лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей.

Теракт произошёл 2 апреля прошлого года в кафе в Санкт-Петербурге, где в этот момент проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Как установило следствие, Дарья Трепова, прикинувшись поклонницей творчества журналиста, пришла на встречу и подарила ему статуэтку, которую якобы сделала сама.

Взрывчатка находилась внутри подарка, и через несколько минут после того, как Татарский открыл коробку и поставил статуэтку рядом с собой, прогремел взрыв. Всё это было записано на камеру, установленную в кафе. Татарский погиб на месте, больше 50 человек пострадали.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.