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Суд продлил до конца марта срок ареста американскому журналисту Гершковичу

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Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца марта срок ареста обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
Суд продлил до конца марта срок ареста американскому журналисту Гершковичу
  • AP
  • © Alexander Nemenov

«Продлён срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана... до 30 марта 2024 года», — приводит ТАСС заявление.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В декабре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

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