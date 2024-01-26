Суд продлил до конца марта срок ареста американскому журналисту Гершковичу

Лефортовский районный суд Москвы продлил до конца марта срок ареста обвиняемому в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

«Продлён срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана... до 30 марта 2024 года», — приводит ТАСС заявление.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В декабре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.