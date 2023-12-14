Нарышкин подтвердил, что Россия и США ведут переговоры о Уилане и Гершковиче

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.

«Такой диалог ведётся, но по договорённости с американской стороной мы его не комментируем», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Он выразил сожаление в связи с тем, что американская сторона в лице Госдепартамента не выполнила эту договорённость, когда сделала заявление о переговорах.

Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия не отказывается возвращать американцев на родину и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пола Уилана в июне 2020 года признали виновным в шпионаже против России, суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.