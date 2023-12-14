Путин: Россия желает договориться с США о возвращении Уилана и Гершковича домой

Россия не отказывается возвращать на родину американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

«У нас на этот счёт контакты есть с американскими партнёрами, диалог идёт на этот счёт. Он непростой. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном друг для друга языке. Надеюсь, что мы найдём решение», — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки The New York Times.

Американская сторона должна услышать Россию и принять решение, которое бы устраивало и российскую сторону, подчеркнул он.

Гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений, заключил Путин.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пола Уилана в июне 2020 года признали виновным в шпионаже против России, суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.