RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия желает договориться с США о возвращении Уилана и Гершковича домой

Короткая ссылка
Россия не отказывается возвращать на родину американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия желает договориться с США о возвращении Уилана и Гершковича домой
  • Gettyimages.ru

«У нас на этот счёт контакты есть с американскими партнёрами, диалог идёт на этот счёт. Он непростой. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном друг для друга языке. Надеюсь, что мы найдём решение», — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки The New York Times.

Американская сторона должна услышать Россию и принять решение, которое бы устраивало и российскую сторону, подчеркнул он.

Гуманитарные соображения должны лежать в основе этих решений, заключил Путин.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пола Уилана в июне 2020 года признали виновным в шпионаже против России, суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить