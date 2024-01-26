ФСБ: двое россиян арестованы в Ростове за сотрудничество с украинской разведкой

Два украинских агента арестованы в Ростове-на-Дону за сбор данных о дислокации подразделений, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в ФСБ России.

РИА Новости

«В Ростове-на-Дону... задержаны два гражданина Российской Федерации», — говорится в заявлении. Отмечается, что злоумышленники собирали и передавали украинским спецслужбам данные о расположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Ранее в УФСБ России по Алтайскому краю заявили о задержании жителя региона за попытку совершения теракта на объекте Министерства обороны России.