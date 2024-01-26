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ФСБ: двое россиян арестованы в Ростове за сотрудничество с украинской разведкой

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Два украинских агента арестованы в Ростове-на-Дону за сбор данных о дислокации подразделений, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в ФСБ России.
ФСБ: двое россиян арестованы в Ростове за сотрудничество с украинской разведкой
  • РИА Новости

«В Ростове-на-Дону... задержаны два гражданина Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что злоумышленники собирали и передавали украинским спецслужбам данные о расположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Ранее в УФСБ России по Алтайскому краю заявили о задержании жителя региона за попытку совершения теракта на объекте Министерства обороны России.

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