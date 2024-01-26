ФСБ: двое россиян арестованы в Ростове за сотрудничество с украинской разведкой
- РИА Новости
«В Ростове-на-Дону... задержаны два гражданина Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что злоумышленники собирали и передавали украинским спецслужбам данные о расположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Ранее в УФСБ России по Алтайскому краю заявили о задержании жителя региона за попытку совершения теракта на объекте Министерства обороны России.