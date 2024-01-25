RT в Telegram
Подпишись

27 лет заключения: суд вынес приговор Дарье Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима

Короткая ссылка
Елизавета Королёва
26-летнюю Дарью Трепову признали виновной в теракте, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), и приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу 600 тыс. рублей. Суд счёл доказанной версию обвинения, что Трепова знала о взрывном устройстве, спрятанном в статуэтке, которую она передала военкору. Сама фигурантка дела вину не признала. Суд также обязал её выплатить более 16 млн рублей пострадавшим при теракте людям.
27 лет заключения: суд вынес приговор Дарье Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам заключения в колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей. 26-летнюю фигурантку дела признали виновной в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей.

Взрывчатка в статуэтке

Теракт произошёл 2 апреля прошлого года в кафе в Санкт-Петербурге, где в этот момент проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Как установило следствие, Дарья Трепова, прикинувшись поклонницей творчества журналиста, пришла на встречу и подарила ему статуэтку, которую якобы сделала сама.

Взрывчатка находилась внутри подарка, и через несколько минут после того, как Татарский открыл коробку и поставил статуэтку рядом с собой, прогремел взрыв. Всё это было записано на камеру, установленную в кафе. Татарский погиб на месте, больше 50 человек пострадали.  

Организатором убийства следствие считает журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Романа Попкова**, сбежавшего на Украину. Одним из его соучастников является украинец Юрий Денисов, установило следствие. Оба они объявлены российскими властями в розыск.

По версии следствия, Попков завербовал Трепову через соцсети и пообещал ей, что если она докажет свою непримиримость по отношению к российским властям, то ей предоставят должность редактора в одном из украинских СМИ. Несколько месяцев Трепова следила за Татарским, приходила на его встречи с читателями и познакомилась с ним лично, представившись художницей. Именно поэтому на вечере 2 апреля военкор узнал девушку и с радостью принял от неё подарок.

В марте обвиняемый Юрий Денисов через службу доставки передал Треповой бюст Владлена Татарского, в котором находилось около 400 г тротила, установило следствие. Взрывное устройство было приведено в действие сообщниками Треповой с помощью программы дистанционного управления.

Вину не признала

Сразу после взрыва девушка вышла из кафе и отправилась в квартиру своего знакомого Дмитрия Касинцева, где и была задержана правоохранителями.

Суд согласился с доводами обвинения о том, что Трепова знала о готовящемся теракте и сама привела взрывное устройство в боевую готовность. Прокурор также отмечал, что в рамках подготовки покушения девушка получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк, а после теракта планировала сбежать за границу по поддельному паспорту.

Сама Дарья Трепова признала вину только в подделке документов. По её словам, она считала, что просто следит за Татарским по заданию украинских кураторов, а в статуэтке находится прослушивающее устройство. Трепова утверждала, что «не желала смерти» Владлену Татарскому.

Он также просила отправить дело на доследование: по словам девушки, если бы в телефоне сохранились переписки с кураторами, её не обвиняли бы в теракте. Она попросила суд учесть смягчающие обстоятельства и тот факт, что она активно сотрудничала со следствием.

Трепова принесла извинения пострадавшим: «Мне больно, что мои доверчивость и наивность привели к таким последствиям».

Суд также вынес приговор Дмитрию Касинцеву, в квартире которого скрывалась обвиняемая. Его признали виновным в укрывательстве террористки (ч. 2 ст. 316 УК РФ) и назначили наказание в виде одного года и девяти месяцев в колонии общего режима. По версии следствия, через несколько часов после прихода к нему Треповой молодой человек знал о преступлении, однако не сообщил правоохранителям о том, где находится девушка. Молодой человек не признал вину и просил переквалифицировать его дело на статью «Несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ).

На суде также присутствовали пострадавшие во время теракта. Некоторые из них получили серьёзные увечья, в том числе травмы головы, разрывы барабанных перепонок и повреждения глаз, приведшие к слепоте. 19 января 21 человек, в том числе мать Владлена Татарского, подали иск с просьбой взыскать с Треповой 15 млн рублей. По решению суда она должна будет выплатить пострадавшим 16,4 млн рублей.

Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить