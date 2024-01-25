27 лет заключения: суд вынес приговор Дарье Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима
Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам заключения в колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей. 26-летнюю фигурантку дела признали виновной в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей.
Взрывчатка в статуэтке
Теракт произошёл 2 апреля прошлого года в кафе в Санкт-Петербурге, где в этот момент проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Как установило следствие, Дарья Трепова, прикинувшись поклонницей творчества журналиста, пришла на встречу и подарила ему статуэтку, которую якобы сделала сама.
Взрывчатка находилась внутри подарка, и через несколько минут после того, как Татарский открыл коробку и поставил статуэтку рядом с собой, прогремел взрыв. Всё это было записано на камеру, установленную в кафе. Татарский погиб на месте, больше 50 человек пострадали.
Организатором убийства следствие считает журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Романа Попкова**, сбежавшего на Украину. Одним из его соучастников является украинец Юрий Денисов, установило следствие. Оба они объявлены российскими властями в розыск.
По версии следствия, Попков завербовал Трепову через соцсети и пообещал ей, что если она докажет свою непримиримость по отношению к российским властям, то ей предоставят должность редактора в одном из украинских СМИ. Несколько месяцев Трепова следила за Татарским, приходила на его встречи с читателями и познакомилась с ним лично, представившись художницей. Именно поэтому на вечере 2 апреля военкор узнал девушку и с радостью принял от неё подарок.
В марте обвиняемый Юрий Денисов через службу доставки передал Треповой бюст Владлена Татарского, в котором находилось около 400 г тротила, установило следствие. Взрывное устройство было приведено в действие сообщниками Треповой с помощью программы дистанционного управления.
Вину не признала
Сразу после взрыва девушка вышла из кафе и отправилась в квартиру своего знакомого Дмитрия Касинцева, где и была задержана правоохранителями.
Суд согласился с доводами обвинения о том, что Трепова знала о готовящемся теракте и сама привела взрывное устройство в боевую готовность. Прокурор также отмечал, что в рамках подготовки покушения девушка получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк, а после теракта планировала сбежать за границу по поддельному паспорту.
Сама Дарья Трепова признала вину только в подделке документов. По её словам, она считала, что просто следит за Татарским по заданию украинских кураторов, а в статуэтке находится прослушивающее устройство. Трепова утверждала, что «не желала смерти» Владлену Татарскому.
Он также просила отправить дело на доследование: по словам девушки, если бы в телефоне сохранились переписки с кураторами, её не обвиняли бы в теракте. Она попросила суд учесть смягчающие обстоятельства и тот факт, что она активно сотрудничала со следствием.
Трепова принесла извинения пострадавшим: «Мне больно, что мои доверчивость и наивность привели к таким последствиям».
Суд также вынес приговор Дмитрию Касинцеву, в квартире которого скрывалась обвиняемая. Его признали виновным в укрывательстве террористки (ч. 2 ст. 316 УК РФ) и назначили наказание в виде одного года и девяти месяцев в колонии общего режима. По версии следствия, через несколько часов после прихода к нему Треповой молодой человек знал о преступлении, однако не сообщил правоохранителям о том, где находится девушка. Молодой человек не признал вину и просил переквалифицировать его дело на статью «Несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ).
На суде также присутствовали пострадавшие во время теракта. Некоторые из них получили серьёзные увечья, в том числе травмы головы, разрывы барабанных перепонок и повреждения глаз, приведшие к слепоте. 19 января 21 человек, в том числе мать Владлена Татарского, подали иск с просьбой взыскать с Треповой 15 млн рублей. По решению суда она должна будет выплатить пострадавшим 16,4 млн рублей.
Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.
** Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.