27 лет заключения: суд вынес приговор Дарье Треповой по делу о теракте в Санкт-Петербурге

26-летнюю Дарью Трепову признали виновной в теракте, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), и приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу 600 тыс. рублей. Суд счёл доказанной версию обвинения, что Трепова знала о взрывном устройстве, спрятанном в статуэтке, которую она передала военкору. Сама фигурантка дела вину не признала. Суд также обязал её выплатить более 16 млн рублей пострадавшим при теракте людям.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам заключения в колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей. 26-летнюю фигурантку дела признали виновной в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Ранее сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей.

Взрывчатка в статуэтке

Теракт произошёл 2 апреля прошлого года в кафе в Санкт-Петербурге, где в этот момент проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Как установило следствие, Дарья Трепова, прикинувшись поклонницей творчества журналиста, пришла на встречу и подарила ему статуэтку, которую якобы сделала сама.

Взрывчатка находилась внутри подарка, и через несколько минут после того, как Татарский открыл коробку и поставил статуэтку рядом с собой, прогремел взрыв. Всё это было записано на камеру, установленную в кафе. Татарский погиб на месте, больше 50 человек пострадали.

Организатором убийства следствие считает журналиста и одного из бывших лидеров Национал-большевистской партии (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Романа Попкова**, сбежавшего на Украину. Одним из его соучастников является украинец Юрий Денисов, установило следствие. Оба они объявлены российскими властями в розыск.

По версии следствия, Попков завербовал Трепову через соцсети и пообещал ей, что если она докажет свою непримиримость по отношению к российским властям, то ей предоставят должность редактора в одном из украинских СМИ. Несколько месяцев Трепова следила за Татарским, приходила на его встречи с читателями и познакомилась с ним лично, представившись художницей. Именно поэтому на вечере 2 апреля военкор узнал девушку и с радостью принял от неё подарок.

В марте обвиняемый Юрий Денисов через службу доставки передал Треповой бюст Владлена Татарского, в котором находилось около 400 г тротила, установило следствие. Взрывное устройство было приведено в действие сообщниками Треповой с помощью программы дистанционного управления.

Вину не признала

Сразу после взрыва девушка вышла из кафе и отправилась в квартиру своего знакомого Дмитрия Касинцева, где и была задержана правоохранителями.

Суд согласился с доводами обвинения о том, что Трепова знала о готовящемся теракте и сама привела взрывное устройство в боевую готовность. Прокурор также отмечал, что в рамках подготовки покушения девушка получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк, а после теракта планировала сбежать за границу по поддельному паспорту.

Сама Дарья Трепова признала вину только в подделке документов. По её словам, она считала, что просто следит за Татарским по заданию украинских кураторов, а в статуэтке находится прослушивающее устройство. Трепова утверждала, что «не желала смерти» Владлену Татарскому.

Он также просила отправить дело на доследование: по словам девушки, если бы в телефоне сохранились переписки с кураторами, её не обвиняли бы в теракте. Она попросила суд учесть смягчающие обстоятельства и тот факт, что она активно сотрудничала со следствием.

Трепова принесла извинения пострадавшим: «Мне больно, что мои доверчивость и наивность привели к таким последствиям».

Суд также вынес приговор Дмитрию Касинцеву, в квартире которого скрывалась обвиняемая. Его признали виновным в укрывательстве террористки (ч. 2 ст. 316 УК РФ) и назначили наказание в виде одного года и девяти месяцев в колонии общего режима. По версии следствия, через несколько часов после прихода к нему Треповой молодой человек знал о преступлении, однако не сообщил правоохранителям о том, где находится девушка. Молодой человек не признал вину и просил переквалифицировать его дело на статью «Несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ).

На суде также присутствовали пострадавшие во время теракта. Некоторые из них получили серьёзные увечья, в том числе травмы головы, разрывы барабанных перепонок и повреждения глаз, приведшие к слепоте. 19 января 21 человек, в том числе мать Владлена Татарского, подали иск с просьбой взыскать с Треповой 15 млн рублей. По решению суда она должна будет выплатить пострадавшим 16,4 млн рублей.

Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается.



* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.



** Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.