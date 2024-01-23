«Опора страны»: Путин заявил, что в многодетных семьях воспитываются качества, на которых держится Россия

В многодетных российских семьях воспитываются такие качества, как уважение к старшим, любовь и забота о младших, а также трудолюбие, заявил Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Президент отметил, что на этих качествах и традиционных ценностях держится и семья, и сама Россия.

Владимир Путин заявил, что многодетные семьи России являются опорой страны. Президент упомянул об этом в ходе прошедшей 23 января встречи с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

«Здесь воспитываются те основные качества человека, на которых, собственно говоря, и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие, всё, что связано с этим организмом, — семья», — сказал Путин.

Как отметил президент, речь идёт именно о тех традиционных ценностях, которые поддерживает Россия. Он продолжил, сказав, что вся внутренняя и экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семьи.

По словам Путина, государство сможет считать, что по максимуму выполнило эти задачи, когда у людей не будет возникать никаких вопросов относительно соцподдержки, сколько бы ни было детей в их семье.

«Автоматом включались бы те меры поддержки, которые мы вырабатываем», — пояснил президент.

В ходе беседы с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» Путин выслушал их рассказы, которые, в частности, затрагивали вопросы единообразия поддержки и льгот многодетным семьям по всей стране.

Путин — о многодетных семьях и традиционных ценностях

Одна из участниц встречи привела президенту такой пример: в Москве многодетные семьи свободно могут посетить Московский зоопарк бесплатно, тогда как в её регионе (Ярославская область) льготное посещение зоопарка предусмотрено только в определённый день — среду.

Президент отметил, что подобные льготы носят региональный характер и варьируются в зависимости от субъекта. Он отметил, что подписанный накануне указ о многодетных семьях предназначен, в частности, для выстраивания единого подхода в этих вопросах по всей стране.

«Конечно, такие вещи, о которых вы сказали — посещение музеев и других учреждений культуры, зоопарков и так далее, — должны быть единообразно применяемы на всей территории Российской Федерации. Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа — как раз выровнять все эти вещи», — объяснил Путин.

Президент подписал соответствующий указ 23 января. В соответствии с документом, статус многодетной имеет семья с тремя и более детьми. Этот статус действует бессрочно, а его обладатели начнут получать единое удостоверение федерального образца и необходимую помощь от государства. Соцподдержка предусмотрена до тех пор, пока старшему ребёнку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

Указ гарантирует предоставление пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере, досрочную пенсию матери, профессиональное обучение родителей и возможность получить дополнительное образование.

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Наряду с этим многодетным гражданам будет положено бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

Документ также предписывает правительству России вести банк данных о многодетных россиянах для учёта сведений о них и о предоставляемых им мерах поддержки. В дополнение к этому кабмин должен отслеживать социально-экономическое положение многодетных семей для оказания им поддержки.

Старт Года семьи в России

После встречи с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» президент дал старт Году семьи в России. В своём выступлении на форуме «Родные — любимые» президент обратил внимание, что мероприятие проходит на площадке выставки «Россия», где представлены достижения всей страны.

«...Убеждён, что среди таких достижений, наших национальных богатств, безусловно, институт семьи, наши традиционные ценности находятся на первом месте. Они находятся у нас под защитой государства, закреплены в соответствующих статьях Конституции России», — сказал Путин.

Президент заверил, что государство будет уделять первостепенное внимание укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства и демографическим программам.

«...Это не просто ключевое направление развития страны, работы всех уровней власти. Это важнейшая часть нашего суверенного мировоззрения, наше видение будущего нашего народа», — пояснил он.

Он также выразил уверенность, что традиционные ценности и стремление народов к подлинной свободе, справедливости и суверенитету будут служить опорой формирующегося в наши дни многополярного мира.

По словам президента, Россия — это «огромная семья семей».

«Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплочёнными», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что любые трудности можно преодолеть, когда такая огромная страна едина.