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Путин назвал многодетные семьи опорой России

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Российский президент Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России. Он отметил, что в семьях воспитываются основные качества человека.
Путин назвал многодетные семьи опорой России
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более», — сказал он.

По его словам, в многодетной семье воспитываются основные качества человека, на которых держится и семья, и страна. Среди таких качеств президент назвал уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и всё, что связано с семьёй.

«Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», — отметил Путин.

23 января президент принимает участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные — любимые». Глава государства проводит встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». RT ведёт прямую трансляцию.

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