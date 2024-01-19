В ожидании последнего слова: гособвинитель запросил для Треповой 28 лет лишения свободы

Сегодня в суде состоялись прения сторон по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Прокурор запросил для исполнительницы теракта Дарьи Треповой* 28 лет лишения свободы в колонии общего режима, для Дмитрия Касинцева, который укрывал девушку, — 1 год 10 месяцев. 22 января обвиняемые смогут выступить с последним словом, после чего суд огласит своё решение.

В пятницу, 19 января, в Первом Западном окружном военном суде Санкт-Петербурга состоялись прения сторон по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В ходе заседания сторона обвинения запросила наказание для Дарьи Треповой* и Дмитрия Касинцева.

«Прокурор просит суд признать Трепову виновной и назначить ей наказание в виде 28 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 800 000 руб. Касинцеву — 1 год 10 месяцев в ИК общего режима», — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Решение гособвинителя запросить для Треповой 28 лет лишения свободы прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Христос требует от нас прощать раскаявшегося. Сидит в клетке убийца Владлена. Лыбится. Почти хохочет. Так не раскаиваются. Поэтому 28 лет, запрошенные прокуратурой, — самое оно», — написала она в своём Telegram-канале.

Поведение Дарьи Треповой во время суда

Трепова во время судебных прений утверждала о том, что не знала про взрывное устройство в статуэтке: «Думала, что это прослушка». По её словам, она сидела на расстоянии 1,5-2 м от погибшего, а также протягивала руки к источнику взрыва, что может быть доказательством того, что она не знала о взрывном устройстве.

После взрыва она «очень сильно испугалась», поэтому попыталась скрыться. Девушка также считает, что не было доказано наличие у неё умысла на совершение террористического акта.

«Мне действительно очень жаль», — сказала Трепова.

Дарье Треповой предъявлены обвинения по трём статьям: «Террористический акт», «Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств» и «Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления».

Сама девушка признала свою вину только по последней статье.

«Я бы хотела просить суд вернуть дело на доследования и квалифицировать его по-другому, по ст. 327 УК РФ назначить наказание по усмотрению суда», — приводит её слова РИА Новости.

Она также выразила сожаление, что в этом оказался замешан Касинцев. По её словам, он «всего этого не заслуживает».

Дмитрий Касинцев, в свою очередь, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат подсудимого отметила, что молодой человек никогда не отказывал своим друзьям и верит людям. При этом Дмитрий, по её словам, далёк от криминала, занимается наукой, для него эта ситуация оказалась стрессом.

Помимо этого, на Трепову и Касинцева подали иски на общую сумму около 60 млн рублей. Всего заявлен 21 иск с денежными требованиями, в том числе от мамы погибшего военкора.

«Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать», — сказала Трепова.

Касинцев также заявил, что не признаёт иски.

Следующее заседание состоится 22 января, сообщил председательствующий судья Тимур Жидков.

«Будут выслушаны последние слова подсудимых. Сначала выступит подсудимая Трепова, затем подсудимый Касинцев», — цитирует его ТАСС.

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Напомним, что 2 апреля 2023 года произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где свой творческий вечер проводил военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. В результате теракта погиб сам военкор, получили ранения более 50 человек.

Причиной взрыва послужила статуэтка, которую Татарскому подарила сторонница «идеологии Навального» Дарья Трепова.

Как указывали в ФСБ, организаторами теракта в кафе Петербурга являются спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров. Также было установлено, что гражданин Украины Юрий Денисов, член украинской диверсионно-террористической группы, причастен к преступлению. Он объявлен в международный розыск.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.