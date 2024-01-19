Потерпевшие при теракте в Петербурге предъявили к Треповой иски на 50 млн рублей
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что к Треповой предъявили 21 иск с денежным требованием, в том числе от матери Татарского на сумму в 15 млн рублей.
Ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой.
Сообщалось, что она получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.