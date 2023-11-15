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Прокурор: Трепова получила 132 тысячи рублей за подготовку убийства Татарского

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Дарья Трепова*, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.
Прокурор: Трепова получила 132 тысячи рублей за подготовку убийства Татарского
  • РИА Новости

«До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тыс. рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта», — приводит РИА Новости слова гособвинителя.

Уточняется, что на эти деньги Трепова купила билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувениры, открытки на тему СВО и часть средств ушла на личные нужды.

По словам прокурора, Трепова привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство. При этом сам взрыв был произведён дистанционно с эстонской SIM-карты.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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