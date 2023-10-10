СК России завершил расследование теракта, при котором погиб Владлен Татарский

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*... Также к уголовной ответственности... привлечён Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой в своей квартире после совершения теракта», — говорится в заявлении СК.

Следствием установлено, что преступление готовилось на территории Украины лицами, не согласными с проведением спецоперации. Теракт был организован с целью устрашения населения и дискредитации российских властей.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Отмечается, что расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта продолжается.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.