Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Дмитрий Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления.

10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.