Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Дмитрий Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления.
10 октября СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб Владлен Татарский.
Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.