Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд в Петербурге, планируется её допрос

Дарью Трепову*, обвиняемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), доставили в Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, допрос Треповой проведёт её адвокат Даниил Берман.

Допрос пройдёт в рамках представления доказательств со стороны защиты.

Кроме того, планируется допрос следователей центрального аппарата Следственного комитета России, которые вели дело.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой.

Сообщалось, что она получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.