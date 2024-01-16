Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд в Петербурге, планируется её допрос
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, допрос Треповой проведёт её адвокат Даниил Берман.
Допрос пройдёт в рамках представления доказательств со стороны защиты.
Кроме того, планируется допрос следователей центрального аппарата Следственного комитета России, которые вели дело.
Ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой.
Сообщалось, что она получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.