RT в Telegram
Подпишись

Устроившая теракт в Петербурге Трепова заявила, что надеялась уехать на Украину

Короткая ссылка
Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по прозвищу Гештальт и хотела уехать на Украину.
Устроившая теракт в Петербурге Трепова заявила, что надеялась уехать на Украину
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Треповой, она знала Попкова достаточно давно: они подписались друг на друга в социальных сетях весной 2022 года.

«Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтёром на Украину. Он ответил, что подумает», — сказала она в суде.

Трепова добавила, что через полгода Попков выразил готовность помочь с переездом, после чего начал давать ей небольшие поручения.

Позже он перевёл ей деньги на покупку незарегистрированных сим-карт и познакомил с другом под ником Гештальт. Обвиняемая заявила, что настоящего его имени не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Татарского.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой.

Сообщалось, что она получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить