Устроившая теракт в Петербурге Трепова заявила, что надеялась уехать на Украину

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по прозвищу Гештальт и хотела уехать на Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Треповой, она знала Попкова достаточно давно: они подписались друг на друга в социальных сетях весной 2022 года.

«Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтёром на Украину. Он ответил, что подумает», — сказала она в суде.

Трепова добавила, что через полгода Попков выразил готовность помочь с переездом, после чего начал давать ей небольшие поручения.

Позже он перевёл ей деньги на покупку незарегистрированных сим-карт и познакомил с другом под ником Гештальт. Обвиняемая заявила, что настоящего его имени не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Татарского.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой.

Сообщалось, что она получила 132 тыс. рублей на криптокошелёк в рамках подготовки покушения.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.