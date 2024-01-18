Все цели успешно сбиты: в трёх регионах РФ предотвращены воздушные атаки со стороны ВСУ

В ночь на 18 января над Московской и Ленинградской областями были уничтожены два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. По словам Сергея Собянина, в Подольске средствами ПВО была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. При этом под утро губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сбито десять ракет. Пострадала женщина — она получила осколочное ранение.

Ночью и утром 18 января войсками киевского режима были предприняты попытки совершить террористические атаки на гражданские объекты в Московской, Ленинградской и Белгородской областях.

Как сообщили в Минобороны России, примерно в 01:30 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Московской области, ещё один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, информации о разрушениях и пострадавших нет.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным правительства Ленинградской области, после подавления БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

При этом в утренние часы средства ПВО сработали из-за воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

«Десять ракет в нашу сторону летели. Все успешно сбиты нашим [комплексом] ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома — выбиты стёкла в Белгородском районе», — сказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Позднее он уточнил, что после отражения воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — женщина получила осколочное ранение правого коленного сустава. Её доставили в Белгородскую городскую больницу №2 для оказания необходимой медпомощи.

«По повреждениям. В селе Мясоедово различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается», — отметил глава Белгородской области.

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Кроме того, Гладков рассказал о состоянии пострадавших, получивших ранения в ходе теракта ВСУ 30 декабря.

«За последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек. В больнице сейчас находятся 40 человек. На следующей неделе все дети, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице города Белгорода... медики обещают их выписать, то есть состояние здоровья улучшается», — сказал он.

По его словам, все находятся в стабильном состоянии.

«Надеемся, что они как можно быстрее поправятся и вернутся в свои семьи. Всё, что зависит от нас... мы будем помогать», — добавил глава региона.

30 декабря ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В результате атаки погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 граждан.

Владимир Путин назвал произошедшее в Белгороде террористическим актом, подчеркнув, что у него «внутри всё кипит» от случившегося. Позднее президент России сказал, что такими варварскими действиями киевский режим хочет показать своим спонсорам, что он в состоянии отвечать на действия РФ, и пытается отвлечь внимание от полного и абсолютного провала так называемого контрнаступления ВСУ.

«Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооружённых сил... Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления», — предупредил российский лидер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 17 января также констатировала, что миллионы украинцев оказались на грани выживания.

«Однако правящей киевской верхушке до этого нет дела. Ради собственной наживы и мифической «военной победы над Россией» она готова жертвовать судьбами миллионов украинцев, а саму страну лишить её богатств, истории, веры. Это говорит об одном — Украину лишают будущего», — заявила она.