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В больницах остаются 40 пострадавших при обстреле жителей Белгорода

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После обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 30 декабря 40 жителей Белгорода остаются в больницах.
В больницах остаются 40 пострадавших при обстреле жителей Белгорода
  • © Настоящий Гладков/Telegram

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«За последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек, в больницах сейчас находятся 40», — сказал он в видеообращении в Telegram.

По словам губернатора, на следующей неделе планируется выписать всех пострадавших в результате обстрела ВСУ детей, которые проходят лечение в Детской областной клинической больнице Белгорода.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.

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