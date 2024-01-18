В больницах остаются 40 пострадавших при обстреле жителей Белгорода
- © Настоящий Гладков/Telegram
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«За последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек, в больницах сейчас находятся 40», — сказал он в видеообращении в Telegram.
По словам губернатора, на следующей неделе планируется выписать всех пострадавших в результате обстрела ВСУ детей, которые проходят лечение в Детской областной клинической больнице Белгорода.
Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе ввели ограничение на время работы торговых центров из соображений безопасности.