Глава Минобороны РФ доложил Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию

В Кремле сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск». Согласно данным Минздрава Крыма, в результате атаки погиб один человек, четверо пострадали, из них двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, украинские истребители использовали для удара крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow англо-французского производства, сообщает Военная хроника.

Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке ВСУ, в результате которой повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему об ударе ВСУ по Феодосии и о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 26 декабря в ходе отражения атаки ВСУ с применением авиационных управляемых ракет был повреждён БДК «Новочеркасск», находящийся в пункте базирования Феодосия. В ходе противовоздушного боя средствами ПВО были уничтожены два самолёта тактической авиации противника Су-24, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет.

Как отметили в Военной хронике, предположительно, украинские истребители нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow англо-французского производства.

«Происходящее лишний раз доказывает, что охота на военные объекты и авиацию ВСУ ведётся не зря», — говорится в сообщении.

БДК «Новочеркасск» в начале 2007 года был введён в состав действующих сил ВМФ России. Он способен перевозить до десяти средних танков и 340 человек. На вооружении корабля стоят две 122-мм корабельные системы залпового огня А-215 «Град-М», а также две спаренные 57-мм АУ АК-725 с дистанционным наведением.

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Как считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, Вооружённые силы РФ сделают выводы после инцидента в Феодосии.

«Безусловно, для них это военная удача. Однако мы будем продолжать работу по поражению аэродромов украинских войск, которых ещё достаточно много на Украине осталось», — сказал собеседник RT.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин также отметил, что произошедшее с большим десантным кораблём «Новочеркасск» приведёт к усилению бдительности российских военных.

«Надо бдительность и боевую настороженность проявлять всё время, это очевидно. Я думаю, что всё к этому идёт, выводы, несомненно, должны быть сделаны, враг охотится за нашими кораблями, Зеленский вообще заявил о том, что флот должен быть уничтожен», — подчеркнул он.

Последствия

Согласно данным Минздрава Крыма, в результате атаки ВСУ погиб один человек, ещё четверо пострадали. При этом двоим оказали амбулаторную медпомощь, а ещё двое госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

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После атаки в пункты временного размещения были эвакуированы шесть человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксёнов. Повреждено шесть зданий, в которых были выбиты окна. Он также отметил, что транспортная инфраструктура в регионе работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул сообщил, что в Феодосии начался подсчёт ущерба, нанесённого в результате атаки ВСУ.

В то же время советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что установлены личности всех, кто выложил видео удара ВСУ по Феодосии.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилёты и попадания. Однако это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — подчеркнул он.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, считают ли в Кремле, что настало время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.

«У нас не ведётся этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал он.