В Феодосии повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск». Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе воздушного боя было уничтожено два самолёта Су-24 ВСУ, которые атаковали Крым посредством пуска авиационных управляемых ракет. По данным главы региона Сергея Аксёнова, в результате атаки войск киевского режима погиб один человек, двое получили ранения, шестеро были эвакуированы в пункты размещения.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 декабря в ходе отражения атаки ВСУ с применением авиационных управляемых ракет повреждён большой десантный корабль «Новочеркасск», находящийся в пункте базирования Феодосия.

«В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожено два самолёта тактической авиации противника Су-24 в районе населённого пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет», — сообщает оборонное ведомство.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. При этом повреждения получили шесть зданий, в которых были выбиты окна.

«Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — написал он в своём Telegram-канале.

В прошлый раз киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма вечером 15 декабря. Тогда средствами ПВО было отражено две волны дронов: с 20:30 до 22:30 мск и с 23:00 до 23:50 мск. В общей сложности было уничтожено 32 украинских БПЛА.

Кроме того, 22 декабря дежурные средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дрон был сбит над территорией городского округа Подольск, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.

В тот же день Минобороны РФ сообщало об уничтожении ещё трёх беспилотников ВСУ: двух — в Калужской области, одного — в Брянской области.

Артёмовск

Расчёты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на Артёмовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российскими военными был обнаружен блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артёмовска у дороги на Часов Яр.

«Сбарражировав, расчёт FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в укрытии. Повторным ударом другого FPV-дрона были также уничтожены несколько украинских боевиков. Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр, но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков ещё двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков», — говорится в сообщении.

Общие потери противника составили до двух отделений пехоты.

Поражение ВСУ FPV-дронами ВДВ

Кроме того, ещё до взвода пехоты ВСУ было уничтожено на Артёмовском направлении в результате действий артиллерийских подразделений костромских десантников.

«Расчёты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. По прибытии на огневые позиции десантники действуют быстро и чётко. По команде открывают огонь. Выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды. Накрывают мощным огнём огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника», — указывают в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что корректировка огня по целям и контроль поражения производятся расчётами БПЛА.

Боевая работа расчёта РСЗО «Град» ВДВ

Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении накануне один из расчётов ЗРК «Тор-М2» зенитного ракетного соединения группировки войск «Восток» уничтожил две авиационные бомбы, которые войска киевского режима направляли в сторону Мариуполя.

Уточняется, что в момент отражения авиаудара ВСУ расчёт ЗРК действовал молниеносно.

При этом начальник расчёта ЗРК «Тор-М2» с позывным Одиннадцатый рассказал, что за последний месяц ими сбито как минимум десять украинских беспилотников.

Кроме того, борьбу с низколетящими воздушными объектами ВСУ ведут расчёты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба».

«Беспилотные летательные аппараты летают постоянно. Наша задача — их выследить и своевременно уничтожить, пока они не передали координаты на командный пункт противника», — констатировал командир зенитной ракетной батареи с позывным Мэверик.