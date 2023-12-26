Шесть человек эвакуировали в Феодосии после атаки ВСУ

Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения после атаки ВСУ в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — заявил он.

По словам Аксёнова, транспорт в городе работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Глава Крыма ранее сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. На данный момент территория порта оцеплена.

В результате атаки погиб один человек, двое ранены.