Шесть человек эвакуировали в Феодосии после атаки ВСУ
Жителей Феодосии эвакуировали после атаки ВСУ
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«Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — заявил он.
По словам Аксёнова, транспорт в городе работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.
Глава Крыма ранее сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. На данный момент территория порта оцеплена.
В результате атаки погиб один человек, двое ранены.