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Шесть человек эвакуировали в Феодосии после атаки ВСУ

Жителей Феодосии эвакуировали после атаки ВСУ

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Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения после атаки ВСУ в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Шесть человек эвакуировали в Феодосии после атаки ВСУ
  • © РИА Новости Крым

«Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — заявил он.

По словам Аксёнова, транспорт в городе работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

Глава Крыма ранее сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. На данный момент территория порта оцеплена.

В результате атаки погиб один человек, двое ранены

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