В пятницу, 22 декабря, дежурные средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дрон был сбит над территорией городского округа Подольск, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. Кроме того, 22 декабря Минобороны РФ сообщало об уничтожении ещё трёх беспилотников ВСУ: двух — в Калужской области, одного — в Брянской области.

В пятницу, 22 декабря, средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы.

«Около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что украинский дрон был сбит в районе Подольска.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в своём Telegram-канале.

На фоне ситуации с беспилотником в аэропорту Домодедово для обеспечения дополнительных мер безопасности полётов вводились частичные ограничения на вылет самолётов, прилёт воздушных судов осуществлялся в штатном режиме.

Кроме того, в пятницу Минобороны сообщило, что ещё в двух регионах России были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа. Около 13:50 мск силы ПВО сбили два украинских дрона над территорией Калужской области, а в районе 14:00 мск ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен над территорией Брянской области.

Ранее на этой неделе киевский режим несколько раз предпринимал попытки атак посредством БПЛА. Днём 19 декабря в Одинцовском городском округе был уничтожен украинский беспилотный аппарат, следовавший в направлении Москвы. В тот же день было сбито ещё три беспилотника ВСУ: два — в Брянской области, один — в Калужской.

20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к административному центру региона был сбит беспилотник. 21 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией Суражского района силами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. А вечером 22 декабря дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью.

«Осуждения теракта мы так и не дождались»

Тему атак киевского режима с использованием беспилотников на объекты на территории России затронул министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе общего собрания комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Также по теме «Расцениваем эти действия как террористическую акцию»: в Кремле назвали атаку беспилотников покушением на президента Попытка нанесения удара беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России в ночь на 3 мая является спланированной...

«Осуждения теракта в отношении объекта всемирного наследия — Московского Кремля — мы так и не дождались. Как не дождались и осуждения со стороны генерального директора, француженки Одри Азуле, убийства сотрудников российских СМИ. Хотя в данном случае речь идёт о её прямом мандате», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России в Кремле. Самого Владимира Путина там в этот момент не было.

Как сообщали в администрации президента РФ, в результате предпринятых военными и спецслужбами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, во время инцидента никто не пострадал.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне Дня Победы, парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — подчёркивали в Кремле.

Как писала Военная хроника, предположительно, целью атаки был один из рабочих кабинетов в административном корпусе Кремля, а не купол Сенатского дворца.