«Военная хроника»: предположительно, целью атаковавшего Кремль БПЛА был один из кабинетов
- РИА Новости
Предположительно, для попытки атаки на Кремль использовался беспилотник с размахом крыла порядка 2—2,5 м.
В сообщении говорится, что по форме и аэродинамической схеме упавший дрон напоминает беспилотники PD-1 и PD-2, имеющие дальность полёта порядка 1 тыс. км и боевую часть около 3 кг. С помощью подобных беспилотников ранее были атакованы некоторые объекты ТЭК на территории России, уточняет «Военная хроника».
В числе причин взрыва беспилотника рассматриваются срабатывание системы самоликвидации и работа комплекса радиоэлектронной борьбы.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Оба беспилотника были выведены из строя.
Президент России Владимир Путин не пострадал.
В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.