«Военная хроника»: предположительно, целью атаковавшего Кремль БПЛА был один из кабинетов

Предположительно, целью атаковавшего Кремль беспилотного летательного аппарата был один из рабочих кабинетов, расположенных в административном корпусе, а не купол Сенатского дворца, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Предположительно, для попытки атаки на Кремль использовался беспилотник с размахом крыла порядка 2—2,5 м.

В сообщении говорится, что по форме и аэродинамической схеме упавший дрон напоминает беспилотники PD-1 и PD-2, имеющие дальность полёта порядка 1 тыс. км и боевую часть около 3 кг. С помощью подобных беспилотников ранее были атакованы некоторые объекты ТЭК на территории России, уточняет «Военная хроника».

В числе причин взрыва беспилотника рассматриваются срабатывание системы самоликвидации и работа комплекса радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Оба беспилотника были выведены из строя.

Президент России Владимир Путин не пострадал.

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.