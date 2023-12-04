Совершенствование медицинского освидетельствования: в МО РФ предложили изменить требования к здоровью призывников

В Минобороны России подготовили документ, предлагающий изменить требования к здоровью призывников. Как говорится в подготовленном ведомством нормативном акте, предлагается усовершенствовать медосвидетельствование граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность заниматься военной службой, в том числе с учётом опыта специальной военной операции.

Минобороны России выступило с предложением изменить требования к здоровью призывников. Соответствующая информация содержится в анонсе проекта ведомства о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.

Этот документ регулирует проведение обследования и медосвидетельствования граждан при постановке на воинский учёт и поступлении на военную службу, а также соотносит заболевания с категориями годности, которые присваиваются гражданам.

Как говорится в обосновании нового документа, его разработка обусловлена необходимостью усовершенствовать медицинское освидетельствование граждан, имеющих заболевания, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учётом опыта специальной военной операции».

В информации по документу также говорится, что проект направлен на совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, поступающих на военную службу по контракту, поступающих в военные профобразовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, а также граждан, поступающих в мобилизационный резерв, и граждан, призываемых на военные сборы.

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Из паспорта документа также следует, что он был внесён в базу 28 ноября и находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится 15 дней — до 12 декабря.

В начале призывной кампании, стартовавшей в России 1 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек. Министр также подчеркнул, что все призывники, в том числе из новых регионов, не будут направляться в зону боевых действий.

«Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твёрдая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества», — сказал министр во вступительном слове на селекторном совещании 3 октября.

Кроме того, Шойгу отметил, что работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы, «в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей».

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Как уточнял замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, трети призывников предстояло направиться в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они осваивали современную военную технику и получали военно-учётную специальность.

В начале декабря глава Минобороны России обратил внимание на старт нового учебного года в Вооружённых силах РФ. В ходе селекторного совещания он отметил, что этому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия.

По его словам, в предстоящем 2024 году планируется сфокусироваться на подготовке военных к решению задач, поставленных в рамках СВО.

«В зоне специальной военной операции оборудуется семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объёме. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы», — сказал министр.