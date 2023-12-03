Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Минобороны России предложило изменить требования к здоровью призывников с учётом опыта спецоперации на Украине.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — приводит РИА Новости текст основания к подготовке проекта.

Отмечается, что в том числе учитывался опыт специальной военной операции.

1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Как сообщило Министерство обороны, численность вооружённых сил увеличена на 170 тыс. человек.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что на военную службу в интересах объединённой группировки войск с начала года принято уже более 452 тыс. военнослужащих.

По его словам, отмечается активное поступление на военную службу в армию контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни.