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Медведев отметил активное поступление контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отмечается активное поступление на военную службу в армию контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни.
Медведев отметил активное поступление контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Медведев сделал на совещании в рамках поездки в Сибирский федеральный округ. Об этом сообщается на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединённой группировки войск», — заявил Медведев. 

Также зампред Совбеза осмотрел сборный пункт Сибирского федерального округа.

Медведев проинформировал, что на службу по контракту в российские войска с начала года принято более 452 тыс. человек.

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