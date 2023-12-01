Медведев отметил активное поступление контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни
- РИА Новости
Соответствующее заявление Медведев сделал на совещании в рамках поездки в Сибирский федеральный округ. Об этом сообщается на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».
«Отмечу системный подход руководства ряда субъектов Федерации, в частности столицы, то есть Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, к доукомплектованию контрактниками объединённой группировки войск», — заявил Медведев.
Также зампред Совбеза осмотрел сборный пункт Сибирского федерального округа.
Медведев проинформировал, что на службу по контракту в российские войска с начала года принято более 452 тыс. человек.