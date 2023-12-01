Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 452 тысяч человек
- РИА Новости
«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек», — сказал он во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.
3 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.
Как отмечал Дмитрий Медведев, темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли.