Медведев: на службу по контракту с начала года принято более 452 тысяч человек

На военную службу в России в интересах объединённой группировки войск с начала года принято уже более 452 тыс. военнослужащих, об этом говорят данные Министерства обороны, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединённой группировки войск принято на военную службу более 452 тыс. человек», — сказал он во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.

3 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.

Как отмечал Дмитрий Медведев, темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли.