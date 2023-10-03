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Шойгу: в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС России. 

По словам министра, армия располагает необходимым числом военных для проведения спецоперации.

Он объяснил, что во многом этому способствует твёрдая патриотическая позиция российских граждан, активно пополняющих ряды защитников Отечества.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в Генеральном штабе Вооружённых сил России нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

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