Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 209 130 единиц
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Глава государства постановил правительству предусмотреть выделение Министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации этого пункта.
В январе министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих.