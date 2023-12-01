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Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 209 130 единиц

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Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 209 130 единиц
  • kremlin.ru

Глава государства постановил правительству предусмотреть выделение Министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации этого пункта.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих.

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