Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 209 130 единиц

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Глава государства постановил правительству предусмотреть выделение Министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации этого пункта.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих.