Президенту представили доклады о ходе СВО: Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В ходе визита главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник ВС РФ Валерий Герасимов. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники, а также заслушал доклады о ходе специальной военной операции.

Владимир Путин после состоявшегося 9 ноября визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Казахстан, прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В штабе главу государства сопровождали начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, министр обороны Сергей Шойгу, а также другие военачальники, среди которых начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», — также уточнили в Кремле.

Путин регулярно посещает штабы группировок войск, задействованных в выполнениях задач специальной военной операции.

В прошлый раз Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону 20 октября, возвращаясь из Перми, где глава государства выступил на пленарном заседании международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» и провёл несколько встреч.

Как отмечает пресс-служба Кремля, в ходе этого визита в штаб глава государства также заслушал доклад главы Генштаба Герасимова. Военачальник сообщил президенту, что объединённая группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом специальной военной операции.

Кроме того, у главы государства состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это была оперативно согласованная поездка, которая не планировалась заранее.

Президент также посещал штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону в октябре и в августе. Глава государства заслушивал доклады начальника Генштаба, командующих направлениями и других высших офицеров группировки.

Ещё одна поездка Путина в Ростов-на-Дону прошла в марте 2023 года. В ходе этого визита глава государства провёл совещание, заслушал доклады Герасимова и ряда других военачальников. Кроме того, также состоялась отдельная встреча Путина с главой Генштаба ВС РФ.

Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты РФ в начале ноября высказался о ситуации, которая привела к началу спецоперации. Отвечая на вопрос о начале СВО, президент подчеркнул, что у России не было иного выбора.

«Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.

Глава государства также отметил, что на территории новых российских регионов проживали «наши люди».

«Это наши как бы новые, но старые территории, наши исторические территории, люди там проживали, на этих территориях, наши. Все последующие события показали — и вот коллеги только что об этом сказали публично, — они считали себя частью России изначально, но на них напали в 2014 году», — сказал Путин.

Президент продолжил, отметив, что сначала была предпринята попытка напасть на Крым, а позднее — на Донбасс. Россия же восемь лет шла к тому, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Однако в Киеве от такого подхода отказались, отметил Путин.

«Не будем, сказали, нам не нравятся Минские соглашения. А что будем — будем дальше долбить не переставая? Надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы положить этому конец. Мы к этому и стремимся. Этим всё и продиктовано», — подытожил президент.