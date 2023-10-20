Песков: визит Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону заранее не планировался

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина в штаб российских вооружённых сил в Ростове-на-Дону заранее не планировалась.

«Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась», — цитирует Пескова «Российская газета».

При этом он добавил, что поездки Путина в штабы российской армии происходят на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о ходе спецоперации.