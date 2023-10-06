«Пресечено 11 фактов контрабанды»: ФСБ за год изъяла 370 кг произведённых на Украине наркотиков

С сентября 2022 года сотрудники ФСБ и российской таможни пресекли 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в РФ транзитом через страны ЕС (Польша и Прибалтика). В общей сложности за указанный период из незаконного оборота было изъято 370 кг «синтетики», произведённой на Украине. Силовики задержали 12 членов преступных групп из ряда регионов России.

С сентября 2022 года сотрудниками ФСБ и Федеральной таможенной службы пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в РФ транзитом через государства Европейского союза, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«За указанный период из незаконного оборота изъято 370 кг «синтетики», произведённой на Украине», — говорится в сообщении.

Указывается, что задержаны 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении которых следственными органами возбуждены уголовные дела по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Также силовики установили, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане РФ, постоянно проживающие на украинской территории. При этом доставка наркотиков осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Эти факты были выявлены в рамках предварительного расследования 11 уголовных дел, возбуждённых в отношении девяти лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьёй о контрабанде наркотиков организованной группой.

ФСБ за год изъяла 370 кг произведённых на Украине наркотиков

В Сахалинской области задержали 26-летнего жителя города Корсакова, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. В портативной музыкальной колонке молодого человека, которую он получил по почте, были спрятаны шесть свёртков с неизвестным веществом. По данным экспертов, речь идёт о почти 1 кг производного N-метилэфедрона.

«По версии полиции, задержанный устроился наркокурьером в теневой интернет-магазин и почтовыми отправлениями получал крупные партии смертоносного зелья с целью последующей фасовки и оборудования тайников-закладок», — говорится в сообщении «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

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Накануне в Новосибирской области в лесополосе около одной из деревень задержали ранее судимых 39-летнего жителя Омска и 37-летнего мужчину без постоянного места жительства. По данным полицейских, задержанные оборудовали в чаще схроны с запрещённым веществом, были обнаружены пять закладок с гашишем общей массой более 1,9 кг.

«После поимки злоумышленники стали отрицать свою причастность к совершённому противоправному деянию, поясняя, что в район приехали якобы на рыбалку, а в лес зашли, чтобы накопать червей в качестве прикормки для рыб, а также собрать по пути грибов», — говорится в сообщении.

Было установлено, что житель Омска исполнял роль оптового закладчика и работал на теневой интернет-магазин по продаже наркотиков. Он забрал из тайников в Санкт-Петербурге крупную партию продукта из конопли, которую привёз в Новосибирскую область, где планировал сбыть с подельником.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств организованной группой.

4 октября в Ставропольском крае был задержан 30-летний житель Челябинской области, который сделал оптовую закладку с синтетическим наркотиком возле одной из автостоянок в пригороде Будённовска. По данным МВД, из тайника было изъято более 5 кг a-PVP, что, по приблизительным подсчётам, составляет около 50 тыс. разовых доз.

Мужчина сознался в содеянном, сообщив, что является перевозчиком и сбытчиком крупных партий наркотических средств, которые получал путём поднятия криминального товара из схронов по координатам от анонимного куратора в мессенджере.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.