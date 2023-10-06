ФСБ заявила о перехвате за год 370 кг произведённых на Украине наркотиков

В ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года выявили и перехватили 370 кг синтетических наркотиков, произведённых на Украине для продажи в России.

«Пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Россию транзитом через государства Европейского союза. За указанный период из незаконного оборота изъято 370 кг «синтетики», произведённой на Украине», — говорится в заявлении.

Спецслужба уточняет, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории. Доставка наркотиков осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

По данным ФСБ, всего было возбуждено 11 уголовных дел в отношении девяти человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).

Также сотрудниками спецслужбы было задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда российских регионов, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.

В мае заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин заявил, что наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой.