ФСБ заявила о перехвате за год 370 кг произведённых на Украине наркотиков
- РИА Новости
«Пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Россию транзитом через государства Европейского союза. За указанный период из незаконного оборота изъято 370 кг «синтетики», произведённой на Украине», — говорится в заявлении.
Спецслужба уточняет, что оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории. Доставка наркотиков осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
По данным ФСБ, всего было возбуждено 11 уголовных дел в отношении девяти человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).
Также сотрудниками спецслужбы было задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда российских регионов, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.
Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что солдатам украинской армии в зону боевых действий продолжают поступать наркотические вещества.
В мае заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин заявил, что наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой.