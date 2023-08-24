У контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленобласти

Федеральная таможенная служба России сообщила, что у контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленинградской области.

РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram. «800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области», — говорится в сообщении. По данным ведомства, злоумышленники оборудовали тайники в транспортном средстве, где спрятали 265 полимерных пакетов с гашишем. ФСБ совместно с таможенниками задержала троих граждан Литвы, перевозивших груз. Ранее сотрудники ФСБ России изъяли около 700 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей.