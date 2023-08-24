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У контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленобласти

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Федеральная таможенная служба России сообщила, что у контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленинградской области.
У контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники оборудовали тайники в транспортном средстве, где спрятали 265 полимерных пакетов с гашишем.

ФСБ совместно с таможенниками задержала троих граждан Литвы, перевозивших груз.

Ранее сотрудники ФСБ России изъяли около 700 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей.

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