У контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники оборудовали тайники в транспортном средстве, где спрятали 265 полимерных пакетов с гашишем.
ФСБ совместно с таможенниками задержала троих граждан Литвы, перевозивших груз.
Ранее сотрудники ФСБ России изъяли около 700 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей.