«ВС располагают необходимым количеством военнослужащих»: Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации

В российском Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВС РФ располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Министр привёл данные, согласно которым с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проведение дополнительной мобилизации не планируется.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооружённые силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — сказал министр в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Согласно приведённым министром данным, с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. При этом только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.

Как отметил министр, «работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы — в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей».

Глава оборонного ведомства добавил, что стартовавшая 1 октября осенняя призывная кампания проходит в плановом порядке. «В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек», — сказал он.

Наряду с этим министр подчеркнул, что призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут.

Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Уточнялось, что призыв касался россиян, находящихся в запасе, то есть тех, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имел определённые военно-учётные специальности и соответствующий боевой опыт.

28 октября того же года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. В рамках доклада главе государства министр отметил, что задание призвать 300 тыс. человек выполнено, дополнительных заданий на этот счёт не планируется.

В ходе прошедшей в июне 2023 года встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что вопросы мобилизации зависят от поставленных задач: «От того, чего мы хотим».

Глава государства отметил, что на тот момент по контракту были набраны более 150 тыс. человек. Как подчеркнул президент, для него столь значительное число добровольцев стало неожиданностью.

«Знаете, у нас как говорят: русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет. Люди добровольно встают на защиту Отечества», — сказал Путин.

По словам президента, в текущих условиях Минобороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации нет.

Выступая 12 сентября на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума, Путин привёл новые данные о числе контрактников. На тот момент, по словам президента, 270 тыс. человек добровольно подписали контракты на службу в Вооружённых силах РФ и в добровольческих подразделениях.

Как подчеркнул глава государства, этот процесс продолжается: ежедневно для подписания контракта приходят 1—1,5 тыс. человек.

Президент обратил внимание, что люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях.

«Мужики наши, мужчины российские — понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжёлое ранение, — всё равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы Родины», — заключил Путин.