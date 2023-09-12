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Путин на заседании ВЭФ ответил на вопрос о мобилизации в России

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Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Восточного экономического форума ответил на вопрос о возможности новой мобилизации в России.

Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации в России были призваны 300 тыс. человек.

При этом он отметил, что ежедневно 1—1,5 тыс. человек приходят добровольно подписать контракт с российской армией.

Также президент заявил, что за последние шесть-семь месяцев подписали контракт на службу в армии и добровольческих подразделениях 270 тыс. человек.

Путин добавил, что на Украине при этом происходит насильственная мобилизация.

Кроме того, он отметил, что российские военные в зоне специальной военной операции знают, что им есть кого защищать.

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