Путин заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация
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Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания ВЭФ.
«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — отметил он.
Российский лидер заявил, что украинские войска потеряли 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.
Также Путин отметил, что Россия не может прекратить боевые действия на фоне контрнаступления Вооружённых сил Украины.