Российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — отметил он.

Российский лидер заявил, что украинские войска потеряли 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

Также Путин отметил, что Россия не может прекратить боевые действия на фоне контрнаступления Вооружённых сил Украины.