Узнать больше

Путин заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация.
Путин заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация
  • AP
  • © Bram Janssen

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — отметил он.

Российский лидер заявил, что украинские войска потеряли 71 тыс. человек в ходе контрнаступления. 

Также Путин отметил, что Россия не может прекратить боевые действия на фоне контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить