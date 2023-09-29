«Денег не нашли»: в Краснодаре пойдут под суд мошенники, похитившие у участника СВО компенсацию за ранение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мошенников, похитивших более 3,5 млн рублей у участника СВО Леонида Уразова, получившего ранение на передовой. Правоохранителям удалось установить личности пятерых злоумышленников — это люди, которые звонили Леониду, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Помимо мошенничества, задержанным вменяется участие в организованном преступном сообществе. При этом главарей группировки поймать так и не удалось — как и изъять деньги, украденные у контрактника.

В Краснодарском крае будут судить пятерых мошенников, ограбивших участника СВО на 3,5 млн рублей. Большую часть похищенной суммы составляла компенсация, выплаченная 29-летнему военнослужащему Леониду Уразову за ранение, полученное на передовой. Кроме того, злоумышленники вынудили потерпевшего оформить кредит на 650 тыс. рублей.

Как рассказал RT сам Леонид, за установленными в ходе следствия злоумышленниками числится не одно преступление: всего в уголовном деле девять потерпевших, суммарный ущерб составил более 5 млн рублей.

По словам Уразова, изначально подозреваемым вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), но впоследствии обвинение дополнили ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе).

Военнослужащий добавил, что его сейчас больше беспокоит вопрос о возвращении денежных средств, нежели сроки, которые могут получить фигуранты уголовного дела. Изъять похищенные суммы у задержанных лиц не удалось.

«Полиция изъяла у преступников только мобильные телефоны и 70 тыс. рублей с одной банковской карты. Основные деньги — те самые 5 млн рублей — до сих пор не нашли. Сами фигуранты сейчас говорят, мол, они ничего не знали и только переводили деньги».

Этих людей называют «дропперами» — они обналичивают похищенное и переводят деньги далее по счетам. Тех людей, которые в итоге эти денежные средства получали и которые всем этим процессом руководили, не нашли», — рассказывает собеседник RT.

Преступная схема

Леонид Уразов оказался в подмосковном военном госпитале в июле 2022 года, когда получил ранение на СВО. За это он получил компенсацию от государства. 21 июля, когда Леонид находился на лечении, ему поступил звонок с незнакомого номера — звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и убедил Уразова, что его счета пытаются ограбить мошенники.

Военнослужащий начал выполнять требования злоумышленников: за несколько дней он перевёл им денежные средства в размере более 2,8 млн рублей, после чего оформил кредит на 650 тыс. рублей — эти деньги он также отправил на продиктованный ему банковский счёт.

Когда военный осознал, что стал жертвой мошенников, то обратился в полицию. В течение полугода следователям удалось разыскать людей, которые звонили Уразову, представляясь сотрудниками банков. Однако Леонид опасается, что своих денег он уже не увидит.

«Надежды на возмещение похищенных денег почти нет. Следователи говорили мне, что в 98% случаев киберпреступления не раскрываются, потому что практически невозможно отыскать того, кто всю эту преступную команду создаёт», — констатирует Уразов.

Восстановление после ранения

Раненый военнослужащий смог закрыть кредит, который его вынудили оформить злоумышленники: Леониду удалось получить выплату для раненых на СВО военных от губернатора Ростовской области. На погашение долга ушли все выплаченные ему 600 тыс. рублей.

«В итоге я так и остался без денег», — говорит участник СВО.

Средства, которые похитили у него мошенники, Уразов планировал потратить на реабилитацию после ранения. Мужчина по-прежнему не восстановился после травм, полученных на передовой.

«У меня было минно-взрывное ранение — подорвался на БТР, — объясняет собеседник RT. — Были повреждены нога и рука. Рука до сих пор не сгибается так, как раньше. Ну и с ногой проблемы — она работает только как опорная, сгибать её в коленном суставе не выходит. Хожу с тростью, прогнозов врачи не дают. Это постоянные боли, нога не даёт спать».

Несмотря на травму, Леонид не собирается бросать военную службу. Проведя полтора года в больницах, он прошёл медицинскую комиссию и получил категорию «Б» — «годен к военной службе с незначительными ограничениями». Сейчас он хочет добиться, чтобы его перевели служить в родную Ростовскую область. Пока что Леонид официально служит в Калининграде.

«Я не отказываюсь от службы, я буду её продолжать. Это моё дело — как я могу от него отказаться? Мне 29 лет, по контракту я служу с тех пор, как окончил срочную службу, то есть выслуга доходит уже до десяти лет», — рассказал Уразов.

По его словам, материалы уголовного дела о мошенничестве недавно были перенаправлены из Москвы, где было совершено преступление, в Краснодар — так как трое из пятерых задержанных находились в Краснодарском крае. Краснодарские следователи уже передали дело в прокуратуру, после проверок их направят в суд — предварительно известно, что это произойдёт 2 октября, — сообщил Леонид.