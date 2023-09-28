«Понимал, что собираемые данные будут использованы против РФ»: в Севастополе задержали агента ГУР Минобороны Украины

Гражданин РФ, который, уклоняясь от мобилизации на территории одного из государств СНГ, был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, задержан в Севастополе. Как сообщили в ФСБ, мужчина, устроившись в организацию по строительству фортификационных сооружений в Крыму, передавал данные военной разведке Украины. Сам он признал, что эти сведения могли быть использованы против РФ. В отношении задержанного возбуждено уголовное по дело по статье «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Севастополе гражданина РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Государственная измена». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В 2022 году, уклоняясь от мобилизации, подозреваемый убыл на территорию одного из государств — участников СНГ. После чего инициативно обратился к представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которым в последующем был завербован. Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины», — говорится в сообщении.

В ходе допроса задержанный признал свою вину в работе на сотрудника ГУР Минобороны Украины против интересов РФ.

«В Крыму я устроился на работу — копать окопы. Разведал всё, сфотографировал и отправил ему. Я понимал, что данные, собираемые мною, будут использованы против России, но меня вели совершенно иные цели и мне было всё равно», — пояснил задержанный.

Ленинским районным судом Севастополя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержание в Севастополе россиянина по подозрению в государственной измене

Крым

Накануне в крымском управлении ФСБ сообщили о задержании 22-летнего жителя Краснодара. Ему предъявили обвинение в приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника.

«Мужчина прибыл в Армянск, откуда предпринял попытку выдвинуться на территорию Украины через административную границу Республики Крым и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Мужчина был арестован на два месяца.

Алтайский край

В Алтайском крае к четырём годам колонии общего режима приговорили 45-летнюю местную жительницу за сотрудничество с украинской террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

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Жительница Барнаула была признана виновной в преступлении по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Было установлено, что в конце 2022 года она начала сотрудничать с представителем запрещённой в России террористической организации. Ей было поручено искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, в частности к поджогам зданий органов власти, передаёт ТАСС.

Женщину задержали в марте 2023 года, свою вину она не признала.

Хакасия

Жителя Абакана 1961 года рождения задержали за угрозы сотрудникам МВД по Республике Хакасия, сообщается в пресс-службе управления ФСБ.

Как пишет ТАСС, задержанный совершил звонок на номер дежурной части УМВД России и высказал угрозу совершения террористического акта в отношении сотрудников МВД с использованием якобы имеющихся у него двух гранат.

В ходе проверки признаков подготовки теракта не обнаружено, задержанный признался, что позвонил из хулиганских побуждений. Его арестовали на два месяца в связи с возбуждением дела по статье о «ложном сообщении об акте терроризма».

Запорожская область

В Бердянске задержаны лица, причастные к диверсиям, сообщили в правоохранительных органах Запорожской области.

Операция силовыми ведомствами проводилась при содействии ранее задержанной за хранение боеприпасов пособницы ВСУ. С её помощью «были получены сведения о местах нахождения схронов и лицах, причастных к диверсионной деятельности на территории Бердянского района».