Узнать больше

Жительницу Алтая осудили за связи с украинской террористической организацией

Короткая ссылка
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу, женщина отправится в колонию на четыре года за то, что вербовала людей для того, чтобы они занимались поджогами зданий органов власти.

«Вынесен приговор жительнице Алтайского края, действовавшей в интересах украинской террористической организации. Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что её признали виновной по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска принял решение арестовать 17-летнего студента местного колледжа по обвинению в диверсии на железной дороге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить