Жительницу Алтая осудили за связи с украинской террористической организацией

Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу, женщина отправится в колонию на четыре года за то, что вербовала людей для того, чтобы они занимались поджогами зданий органов власти.

«Вынесен приговор жительнице Алтайского края, действовавшей в интересах украинской террористической организации. Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что её признали виновной по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска принял решение арестовать 17-летнего студента местного колледжа по обвинению в диверсии на железной дороге.