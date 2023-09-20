Погибли пять человек, в том числе двое сотрудников МЧС: в Балашихе возобновлены поисковые работы на месте обрушения дома

Утром 20 сентября произошёл взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Балашихе, обрушилось три этажа — третий, четвёртый и пятый. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Затем произошло повторное обрушение конструкций здания, что привело к гибели двух спасателей. По информации регионального Минздрава на данный момент, погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Власти Московской области сообщили, что окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь.

В подмосковной Балашихе возобновлены поисковые работы после повторного обрушения конструкций жилого многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К работам привлечены 200 человек, задействовано 60 единиц техники, в том числе мобильный диагностический комплекс «Струна». На месте ЧП присутствуют заместители главы МЧС России Илья Денисов и Алексей Серко.

Утром 20 сентября на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. В результате произошло обрушение третьего, четвёртого и пятого этажей. При разборе завалов произошло повторное обрушение строений.

В общей сложности на момент публикации известно о пяти погибших, среди которых двое сотрудников МЧС.

«На данный момент в результате происшествия в Балашихе погибли пять человек, ещё 13 пострадали. Из них семь госпитализированы, медицинская помощь оказывается им в полном объёме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались», — заявил представитель регионального Минздрава в разговоре с РИА Новости.

Как сообщили в МЧС России, в ходе проведения аварийно-спасательных работ в результате повторного обрушения повреждённых конструкций погибли спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и сотрудник 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков.

«Работа спасателя — ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС — настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и четверо получили ранения во время спасательных работ. Наши, подмосковные ребята — из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что власти выплатят семьям погибших при взрыве газа в доме в Балашихе по 1 млн рублей.

«Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере 1 млн рублей», — цитирует Хромушина ТАСС.

Оказание помощи

Из пострадавшего при взрыве здания были эвакуированы 170 человек. Власти Московской области организовали три пункта временного размещения.

Также была спасена пожилая женщина, которая оказалась заблокирована в одной из квартир многоэтажного дома на шестом этаже, её эвакуировали с помощью автолестницы и передали медикам.

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Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, до момента восстановления дома все нуждающиеся в жилье будут размещены на территории Балашихи.

«Сейчас проводим обследование соседнего дома №9, где пострадали оконные блоки. Совместно с управляющей компанией проведём восстановительные работы. Окна будут заменены. Также для информирования создан чат в Telegram, куда добавляем всех жителей девятого и десятого домов, все вопросы будем проводить через этот чат и через личные встречи здесь, на месте», — пояснил он.

Добавим, что с жителями пострадавшего и соседнего домов поговорил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что региональные власти будут адресно работать с каждым.

В свою очередь, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что предусмотрены федеральные выплаты в случае частичной или полной потери имущества.

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«Конечно, мы не оставим тех, кто потерял сегодня своих родственников. Вы не одни, мы поможем всем необходимым», — пообещал он.

Расследование

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Им занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

«В настоящее время следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация. Допрашиваются их работники. Сотрудники экстренных служб продолжают осуществлять разборы завалов», — сообщили в пресс-службе областного СК.

Как заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, следствием рассматривается ряд версий, в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов.