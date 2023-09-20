Названы имена погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей
- РИА Новости
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«Сотрудники до последней минуты выполняли свой долг», — заявили в МЧС России.
Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останется в наших сердцах. Не имеет значение принадлежность бойцов к организации или ведомству. Мы все выбрали одно дело — спасение людей. Светлая память героям», — заявил он.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе стала утечка газа в одной из квартир, сообщают службы технического надзора.