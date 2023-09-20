Названы имена погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей

В подмосковной Балашихе при повторном обрушении повреждённых конструкций дома погибли спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков.

«Сотрудники до последней минуты выполняли свой долг», — заявили в МЧС России.

Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останется в наших сердцах. Не имеет значение принадлежность бойцов к организации или ведомству. Мы все выбрали одно дело — спасение людей. Светлая память героям», — заявил он.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе стала утечка газа в одной из квартир, сообщают службы технического надзора.