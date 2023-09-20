Службы технадзора: причиной взрыва в доме в Балашихе стала утечка газа

Согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе стала утечка газа в одной из квартир, сообщают службы технического надзора.

«Основная версия — утечка газа в одной из квартир», — приводит сообщение ТАСС.

По словам очевидцев, утечка произошла в нежилой квартире.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.