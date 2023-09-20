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МЧС прокомментировало данные о пожаре в доме в Балашихе, где взорвался газ

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МЧС России прокомментировало данные о пожаре в доме в Балашихе, где взорвался газ.
МЧС прокомментировало данные о пожаре в доме в Балашихе, где взорвался газ
  • РИА Новости

«Пожар на лестничной клетке площадью 5 кв. м полностью потушен», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что дом отключили от магистрального газоснабжения.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.

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