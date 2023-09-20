МЧС: живые люди под завалами дома в Балашихе не обнаружены

Поисковые собаки не нашли живых людей под завалами многоэтажного дома в подмосковной Балашихе, где ранее произошёл взрыв, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.

«На данный момент завалы обследованы при помощи кинологов, сохраняется угроза дальнейшего обрушения строительных конструкций», — цитирует РИА Новости Денисова.

По его словам, поисковые собаки не обнаружили живых людей под завалами.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.