Расследовать дело о взрыве в Балашихе будет управление по особо важным делам ГСУ

Расследование уголовного дела о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

«Для дальнейшего расследования уголовное дело, возбуждённое по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России), передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении СУ СК по Московской области.

На данный момент следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний.

Продолжается разбор завалов.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.