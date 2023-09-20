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Расследовать дело о взрыве в Балашихе будет управление по особо важным делам ГСУ

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Расследование уголовного дела о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
Расследовать дело о взрыве в Балашихе будет управление по особо важным делам ГСУ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Для дальнейшего расследования уголовное дело, возбуждённое по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России), передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении СУ СК по Московской области.

На данный момент следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний.

Продолжается разбор завалов.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.

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