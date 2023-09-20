Расследовать дело о взрыве в Балашихе будет управление по особо важным делам ГСУ
- РИА Новости
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«Для дальнейшего расследования уголовное дело, возбуждённое по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК России), передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении СУ СК по Московской области.
На данный момент следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний.
Продолжается разбор завалов.
Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.
До этого сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе.