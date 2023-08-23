Нарушения границы не допущено: ФСБ сообщила о массированном ударе по пытавшейся проникнуть в Брянскую область ДРГ

По украинской группе диверсантов, пытавшейся проникнуть на территорию Брянской области, нанесён массированный артиллерийский удар, заявили в ФСБ России. По данным ведомства, ДРГ пыталась прорваться на территорию Климовского района региона. Подчёркивается, что нарушения государственной границы РФ не допущено.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о пресечении попытки проникновения группы украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области.

«Совместно с приданными силами Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии по вооружённому формированию противника нанесён массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

Подчёркнуто, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее также заявил о пресечении попытки диверсантов проникнуть на территорию региона. По его словам, атаку 22 августа удалось предотвратить благодаря слаженным действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Минобороны и спецподразделений управления Росгвардии по региону.

Кроме того, агентство ТАСС сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что спецназ «Кубань» (БАРС-16) ликвидировал в ЛНР группу украинских диверсантов.

Собеседник агентства рассказал, что силовые ведомства получили оперативную информацию о переходе украинской ДРГ в районе населённого пункта Спорное с целью проведения терактов в канун выборов.

Также на russian.rt.com В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов, планировавших теракты на выборах

«Информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь ЛБС и уничтожило их огнём стрелкового оружия и артиллерии», — заявил собеседник агентства.

В середине месяца в ФСБ заявили о пресечении ещё одной попытки украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Брянской области. В результате боя были уничтожены четыре диверсанта, которые имели при себе ряд предметов, указывающих на подготовку провокации на российской территории.

В частности, наряду с оружием, взрывными устройствами, средствами связи и навигации у боевиков нашли FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

Кроме того, ещё одна атака диверсантов произошла в Брянской области в марте 2023 года. Тогда группа боевиков проникла в село Любечане. В ЦОС ФСБ отмечали: несмотря на заявления террористов, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», боевики убили двух мирных жителей и ранили ещё двоих, в том числе ребёнка, а также занимались мародёрством.

Как отметили в ФСБ, диверсанты «использовали методы нацистов времён Великой Отечественной войны», грабили местных жителей, запирали их в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения.

О нападении тогда также высказался Владимир Путин. Президент отметил, что преступники сознательно открыли огонь по гражданским лицам.

«Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмём», — подчеркнул президент России.

Наряду с этим в Министерстве иностранных дел России заявили, что украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.

Дипломаты отметили, что убийства мирных жителей в Брянской области были совершены из натовского оружия. Как указали в МИД, наряду с этим в зоне СВО украинские вооружённые формирования бьют из американского оружия по мирным жителям, используют их в качестве живого щита, расстреливают из него пленных.

«В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — говорилось в официальном комментарии ведомства.